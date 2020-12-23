ارتفاع الإصابات بـ«كورونا» في هولندا لأكثر من 721 ألف حالة

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في هولندا، إلى 721 ألفًا و429 حالة، صباح اليوم الأربعاء بتوقيت أمستردام، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة «بلومبرج» للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في هولندا وصل إلى عشرة آلاف و720.وتعافى من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بكورونا في البلاد 8743 من المصابين.وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل 42 أسبوعا.