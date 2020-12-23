النفط يهبط بفعل زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية

هبطت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم الأربعاء، بعد تقرير بالقطاع أظهر زيادة غير متوقعة لمخزونات النفط الخام الأمريكية، في حين تسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هزة بالأسواق بعد أن هدد بعدم توقيع حزمة مساعدات مرتبطة بفيروس كورونا طال انتظارها.ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا، بما يعادل 1.4%، إلى 49.37 دولار للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 67 سنتا، أو1.4%، إلى 46.35 دولار للبرميل.وهبط كلا العقدين بنحو 2% أمس الثلاثاء في تراجع للجلسة الثانية على التوالي.وإلى جانب الشكوك التي تكتنف الوضع في الولايات المتحدة، لا تزال سوق النفط متوترة بشأن تعافي الطلب، إذ تعصف ببريطانيا سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا المستجد، مما حدا بالكثير من البلدان لإغلاق حدودها أمامها.وأفاد تقرير من معهد البترول الأمريكي أمس بأن مخزونات الخام الأمريكية زادت 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 18 ديسمبر، بالمقارنة مع توقعات محللين لانخفاض 3.2 مليون برميل.وتضرر النفط أيضا من تهديد ترامب بعدم توقيع حزمة مساعدات بقيمة 892 مليار دولار، قائلا إنه يريد أن يرفع الكونجرس مبلغ التحفيز الذي وافق عليه المشرعون يوم الإثنين.