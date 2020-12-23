تراجع إنتاج السيارات في بريطانيا خلال نوفمبر

قالت رابطة مصنعي وتجار السيارات في المملكة المتحدة اليوم الأربعاء إن إنتاج السيارات تراجع خلال شهر نوفمبر الماضي.وانخفض إنتاج السيارات بنسبة 1.4 % على أساس سنوي ليصل إلى 106 آلاف و243 وحدة خلال شهر نوفمبر الماضي.وأظهرت بيانات الرابطة تراجع الإنتاج في الأسواق المحلية بنسبة 10.4 %، في حين ارتفعت الصادرات بهامش 0.3 %.وتراجع الإنتاج خلال هذا العام حتى الآن بنسبة سالب 31.0 %، حيث انخفض الإنتاج بواقع 380 ألفا و809 وحدة خلال عام 2020.وأشارت الرابطة إلى أن هذه البيانات تعني أن قطاع السيارات في طريقه لإنتاج أقل من مليون سيارة هذا العام، لتصبح هذه ثاني مرة يحدث فيها ذلك منذ مطلع الثمانينيات.وأوضحت الرابطة أن نحو 85 % من السيارات التي تم إنتاجها في نوفمبر الماضي كانت بغرض التصدير، مما يبرز الأهمية القصوى للتوصل لاتفاق تجاري حر ونزيه للشركات المصنعة للسيارات في المملكة المتحدة.وقال المدير التنفيذي للرابطة مايك هاويس إن تسجيل تراجع أخر في إنتاج السيارات يمثل مصدر قلق، ولكنه ليس مقلقا مثل كابوس العام الجديد الذي سيواجه قطاع السيارات إذا لم يتم التوصل لاتفاق خروج من الاتحاد الأوروبي مفيد بالنسبة للقطاع.