تداول 19 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط، أن حركة تداول السفن بالميناء بلغت 19 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وذكر المركز الإعلامي للهيئة في بيان اليوم الأربعاء، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغ 6404 أطنان شملت 4886 طن يوريا و1265 طن رمل و253 طن أرز معبأ، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 20 ألفا و704 أطنان شملت 13 ألفا و996 طن ذرة و587 طن قمح و4496 طن سكر و1625 طن حديد صاج.وأضاف أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 611 حاوية مكافئة شملت خضراوات (بروكلى وبسلة وخس وفاصوليا وجزر وزيتون وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (بصل وريحان وفول سوداني وكراوية وكمون) وفاكهة (برتقال ويوسفى وبلح) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن والجزائر ومالطا وألمانيا وبلجيكا والصين وأمريكا وروسيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وسلوفينيا وباكستان، فيما بلغت حاويات الوارد 363 حاوية مكافئة وحاويات الترانزيت 3293 حاوية مكافئة.وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 139 ألفا و645 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 60 ألفا و339 طنا، وشهد الميناء مغادرة قطارين بحمولة إجمالية 2608 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وشبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4072 شاحنة.