رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 19 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:40 ص
ميناء دمياط
ميناء دمياط
ا ش ا
طباعة
أعلنت هيئة ميناء دمياط، أن حركة تداول السفن بالميناء بلغت 19 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر المركز الإعلامي للهيئة في بيان اليوم الأربعاء، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغ 6404 أطنان شملت 4886 طن يوريا و1265 طن رمل و253 طن أرز معبأ، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 20 ألفا و704 أطنان شملت 13 ألفا و996 طن ذرة و587 طن قمح و4496 طن سكر و1625 طن حديد صاج.

وأضاف أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 611 حاوية مكافئة شملت خضراوات (بروكلى وبسلة وخس وفاصوليا وجزر وزيتون وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (بصل وريحان وفول سوداني وكراوية وكمون) وفاكهة (برتقال ويوسفى وبلح) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن والجزائر ومالطا وألمانيا وبلجيكا والصين وأمريكا وروسيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وسلوفينيا وباكستان، فيما بلغت حاويات الوارد 363 حاوية مكافئة وحاويات الترانزيت 3293 حاوية مكافئة.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 139 ألفا و645 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 60 ألفا و339 طنا، وشهد الميناء مغادرة قطارين بحمولة إجمالية 2608 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وشبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4072 شاحنة.

موضوعات متعلقة

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي موقع وزارة التربية والتعليم

محمد الباز يكتب: أدلة خروج الإخوان على الإسلام

مواعيد القيد وسفر الفرق أبرزها.. 9 قرارات جديدة لاتحاد الكرة

تنبأوا بوفاتهم قبل أيام.. مصرع 3 طلاب من كفر الشيخ فى حادث مرورى (صور)

الصور

image description

«تعليم دمياط» يتفقد مدرسة الإيمان الإسلامية (صور)

image description

إنشاء 7 محطات مياه جديدة بمليارى جنيه فى أسيوط فى 2020

image description

جامعة أسيوط تفوز بـ4 مراكز متقدمة في مسابقة مركز الفنون بالإسكندرية

image description

«محور ديروط الحر» أبرز إنجازات قطاع الطريق بأسيوط في 2020

image description

افتتاح 34 مدرسة جديدة في أسيوط في 2020 بتكلفة 284 مليون جنيه

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 23-12-2020

لميس الحديدي تفجر مفاجأة بشأن أعداد إصابات كورونا

الزمالك يعلن إصابة لاعبين وإدارى وعضو بالجهاز الطبى بكورونا

التفاصيل الكاملة عن قتل سيدة ثرية في الطالبية

إنفوجراف

image description

كيف تعيش حياتك على طريقة محيي إسماعيل؟ (إنفوجراف)

image description

الفرق بين لقاحى «سبوتنيك» و«فايزر» (إنفوجراف)

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط هارب من تنفيذ 611 حكمًا و5 ملايين جنيه غرامة

منوعات

الصين تنظم مهرجان بكين الدولي للفنون 7 يناير

دراسة: النمو السكان في أمريكا الأدنى منذ 120 عاما

اكتشاف حيتان زرقاء جديدة على سواحل عمان

تحالف دولي للأدوية التقليدية يستهدف الأمراض المعدية الرئيسية

أيام زمان

لماذا رفضت أم كلثوم كأس الخمر فى منزل أحمد شوقى؟

أبرزهم نجاح الموجى.. فنانون رفضوا العمل مع عادل إمام

شهادة نجيب محفوظ فى سناء جميل: «محدش يقدر يكمل بعدها»

صلاح ذو الفقار وزهرة العلا.. الشائعة التى تحولت إلى حقيقة

مقالات الرأي
أحمد قرمد
هل يجب استمرار محمد حفظى رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى هو وفريقه؟
ماجد حبته
صفقات «دى مايو» فى الدوحة!
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. الأب المُحب
ثروت الخرباوي
مخططات «الإرهابية» ضد الأقباط
المزيد

الثقافة

منع كتاب «عبادة الأحجار عند الساميين» للمفكر فراس السواح

مشعلو الحرائق فى مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

فنون الخط العربى وجمالياته فى مكتبة مصر الجديدة

الإنسان الآله.. نظرة لما ستصنعه العلوم الحديثة فى حياتنا