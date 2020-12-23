رئيس كوريا الجنوبية يواجه انتقادات بسبب خطط شراء لقاح كورونا

واجه رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، ضغوطا شعبية متزايدة اليوم الأربعاء بسبب خططه لشراء لقاح الوقاية من فيروس كورونا فيما تواجه البلاد صعوبات لاحتواء الموجة الثالثة من الجائحة مسجلة ثاني أعلى زيادة يومية في عدد الإصابات.وانتقدت وسائل الإعلام المحلية النهج الذي تتبعه الحكومة للحصول على لقاحات (كوفيد-19)) ووصفته بأنه متراخ للغاية ومعتمد بدرجة كبيرة على اللقاحات المنتجة محليا، والتي تحتاج إلى وقت أطول بكثير من بدائلها المتوفرة بالخارج.وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "ريلميتر" لقياس الرأي العام أن ستة من كل عشرة كوريين جنوبيين يعتقدون أن السرعة يجب أن تُقدم على السلامة فيما يتعلق بلقاحات كورونا، وأن التطعيم يجب أن يبدأ في أقرب وقت ممكن نظرا للارتفاع الكبير في أعداد الحالات الجديدة.وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء، إن كوريا الجنوبية سجلت 1092 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس ليصل إجمالي الحالات في البلاد إلى 52550 حالة إلى جانب 739 وفاة بالمرض، وسجلت البلاد زيادة قياسية في عدد الحالات يوم الأحد بلغت 1097 إصابة.