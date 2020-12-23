الخارجية الأمريكية: السودان مسؤول عن أمن دارفور

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة السودانية مسؤولة عن أمن دارفور بعد انسحاب القوات الدولية منها، وفقا لما أوردته "العربية" في نبأ عاجل لها قبل قليل.وأوصى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد في نوفمبر الماضى، خلال تقرير مشترك رفع إلى مجلس الأمن الدولي بإنهاء وجود قواتهما المشتركة لحفظ السلام في دارفور في 31 ديسمبر الجارى بعدما أِشادا بالتأثير الإيجابي للتحول السياسي في السودان على حماية المدنيين.