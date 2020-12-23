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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بورصة دبي تتحدى كورونا وترتفع بمستهل التعاملات

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:28 ص
بورصة دبي
بورصة دبي
وكالات
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سجل المؤشر العام لسوق دبي المالي حالة من الارتفاع رغم ظروف كورونا، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.17% رابحًا 4.26 نقطة ليصل إلى مستوى 2485.05 نقطة، وبلغ حجم التداول 32.5 مليون سهم محققة ما قيمته 48.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 734 صفقة لعدد 28 سهمًا.

وارتفع 7 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.60%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.58%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.30%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.07%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 3.92%.

وقفز 12 سهمًا ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 1.97%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 1.16%.

وتراجع 11 سهمًا، على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.47%، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 4.38%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم 2.4 مليون ورقة بقيمة 10.8 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.43%.

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