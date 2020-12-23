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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

ضبط 2 طن دواجن داخل مجزر غير مرخص في كفر الشيخ

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:27 ص
ضبط دواجن
ضبط دواجن
عمرو الشامي
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تمكنت مديرية التموين بكفر الشيخ، بالاشتراك مع الجهات الرقابية، من ضبط 2 طن دواجن مذبوحة، داخل مجزر بدون ترخيص، يقوم صاحبه بتعبئة الدواجن في أكياس عليها علامات تجارية مملوكة للغير، بدائرة مركز بيلا.

وأكد عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، أن ذلك يأتي فى إطار متابعة الأسواق العامه والأنشطة التموينية والتجارية بدائرة المحافظة، فقد وجهه المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، بتشكيل حملة تموينية بإدارة تموين بيلا، بالاشتراك مع الجهات الرقابية الأخرى، تحت إشراف عبد الفتاح سالم مدير تموين بيلا.

وأضاف الهابط، في بيان، أن الحملة أسفرت عن ضبط صاحب مجزر بدائرة مركز بيلا، لمخالفته القوانين والقرارات، لإدارته مجزر بدون ترخيص، واقتباس علامة تجاريه ملك للغير، وعُثرت الحملة علي 2 خاتم اكلاشيه لوضع تاريخ الإنتاج والصلاحيه بها، و2 طن دواجن مذبوحة، وعدد 2000 استيكر لاستخدامه علي الأكياس، وجري التحفظ علي المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 4322 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ مركز بيلا، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

وأشار الهابط إلى إن الحملة ضبطت صاحب سوبر ماركت بمدينة بيلا، لحيازته سلع منتهية الصلاحية، وعُثرت داخله علي 47 كيس شبيسي، و15 عبوة مشروبات غازية، وجميعها منتهية الصلاحية، وتم التحفظ علي الكمية المضبوطة، وتحرر المحضر رقم 4321 لسنة 2022 جنح أمن دولة طوارئ قسم بيلا، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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