ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات

شهد المؤشر العام لسوق البحرين المالى حالة من الارتفاع رغم ظروف كورونا، وذلك بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.11% رابحًا 1.60 نقطة ليصل إلى مستوى 1494.49 نقطة، وبلغ حجم التداول 214.4 ألف سهم بقيمة 57.1 ألف دينار بحرينى.وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعة بنسبة نمو 6.28% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين-ألبا بنسبة 0.78%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.91%.وصعد سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.17%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 1.78% مدفوعًا بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 1.89%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%.