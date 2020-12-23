ارتفاع إصابات كورونا في سويسرا لـ418266

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 418 ألفا و266 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت زيورخ، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 6924.وتعافي من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بكورونا 311 ألفا و500 شخص من المصابين.وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 43 أسبوعا.