رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

فيتنام تفرض رسوم إغراق على واردات الصلب من الصين

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:25 ص
واردات الصلب من الصين
واردات الصلب من الصين
وكالات
طباعة
قالت وزارة الصناعة والتجارة في فيتنام إن هانوي تعتزم فرض رسوم إغراق تترواح بين 4.43% و25.22% على واردات البلاد من الصلب من 16 شركة صينية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أنه من المقرر فرض رسوم الإغراق على بعض منتجات الصلب المدلفن على البارد من الصين، اعتبارا من الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الجاري ولمدة خمسة أعوام، بحسب القرار الذي نشرته الوزارة على موقعها الالكتروني.

وأشار القرار إلى إغراق واردات الصلب الصينية للسوق الفيتنامية والإضرار بصناعة الصلب في البلاد.

موضوعات متعلقة

«الوزراء» يكشف حقيقة ظهور بؤر إصابة بـ«إنفلونزا الطيور» في المحافظات

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي موقع وزارة التربية والتعليم

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 23-12-2020

جدول صرف معاشات شهر يناير 2021 لجميع الفئات

الصور

image description

«تعليم دمياط» يتفقد مدرسة الإيمان الإسلامية (صور)

image description

إنشاء 7 محطات مياه جديدة بمليارى جنيه فى أسيوط فى 2020

image description

جامعة أسيوط تفوز بـ4 مراكز متقدمة في مسابقة مركز الفنون بالإسكندرية

image description

«محور ديروط الحر» أبرز إنجازات قطاع الطريق بأسيوط في 2020

image description

افتتاح 34 مدرسة جديدة في أسيوط في 2020 بتكلفة 284 مليون جنيه

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 23-12-2020

لميس الحديدي تفجر مفاجأة بشأن أعداد إصابات كورونا

الزمالك يعلن إصابة لاعبين وإدارى وعضو بالجهاز الطبى بكورونا

التفاصيل الكاملة عن قتل سيدة ثرية في الطالبية

إنفوجراف

image description

كيف تعيش حياتك على طريقة محيي إسماعيل؟ (إنفوجراف)

image description

الفرق بين لقاحى «سبوتنيك» و«فايزر» (إنفوجراف)

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط هارب من تنفيذ 611 حكمًا و5 ملايين جنيه غرامة

منوعات

الصين تنظم مهرجان بكين الدولي للفنون 7 يناير

دراسة: النمو السكان في أمريكا الأدنى منذ 120 عاما

اكتشاف حيتان زرقاء جديدة على سواحل عمان

تحالف دولي للأدوية التقليدية يستهدف الأمراض المعدية الرئيسية

أيام زمان

لماذا رفضت أم كلثوم كأس الخمر فى منزل أحمد شوقى؟

أبرزهم نجاح الموجى.. فنانون رفضوا العمل مع عادل إمام

شهادة نجيب محفوظ فى سناء جميل: «محدش يقدر يكمل بعدها»

صلاح ذو الفقار وزهرة العلا.. الشائعة التى تحولت إلى حقيقة

مقالات الرأي
أحمد قرمد
هل يجب استمرار محمد حفظى رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى هو وفريقه؟
ماجد حبته
صفقات «دى مايو» فى الدوحة!
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. الأب المُحب
ثروت الخرباوي
مخططات «الإرهابية» ضد الأقباط
المزيد

الثقافة

منع كتاب «عبادة الأحجار عند الساميين» للمفكر فراس السواح

مشعلو الحرائق فى مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

فنون الخط العربى وجمالياته فى مكتبة مصر الجديدة

الإنسان الآله.. نظرة لما ستصنعه العلوم الحديثة فى حياتنا