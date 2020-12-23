فيتنام تفرض رسوم إغراق على واردات الصلب من الصين

قالت وزارة الصناعة والتجارة في فيتنام إن هانوي تعتزم فرض رسوم إغراق تترواح بين 4.43% و25.22% على واردات البلاد من الصلب من 16 شركة صينية.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أنه من المقرر فرض رسوم الإغراق على بعض منتجات الصلب المدلفن على البارد من الصين، اعتبارا من الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الجاري ولمدة خمسة أعوام، بحسب القرار الذي نشرته الوزارة على موقعها الالكتروني.وأشار القرار إلى إغراق واردات الصلب الصينية للسوق الفيتنامية والإضرار بصناعة الصلب في البلاد.