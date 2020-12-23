تفاصيل تعذيب ميلشيات تركيا لعناصر الأمن في ليبيا

نقلت فضائية "العربية" الإخبارية عن مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، إن ميليشيات مسلحة تابعة لتركيا مارست التعذيب ضد عناصر أمنية رفضوا تنفيذ القبض على مدنيين في العاصمة الليبية طرابلس.وكشفت المصادر عن تفاصيل أساليب الميليشيات التركية، مشيرة إلى أنها تقوم بعمليات تعذيب ممنهجة ضد مدنيين أيضا في العاصمة، كما استولت على أموال مواطنين ليبيين.واعتقلت الاستخبارات التركية ضباطا قدموا خطابات سرية توصي بضرورة الخروج من ليبيا، فيما أحيل بعض المستشارين العسكريين للتقاعد بسبب كشفهم عن أشخاص يتم تدريبهم ليحملوا أفكارًا متطرفة ستضر بقوات البلاد مستقبلا في السجون بتهم كيدية، كما قامت أنقرة بحبس جنود أتراك رفضوا المشاركة في عمليات عسكرية في ليبيا.يشار إلى أن تركيا كانت على مدى الأشهر الماضية فاقمت تدخلاتها في الملف الليبي، داعمة حكومة الوفاق بوجه الجيش الوطني، بالأسلحة والعتاد، كما ضخت آلاف المرتزقة السوريين، وزجت بهم بمعارك في العاصمة طرابلس.