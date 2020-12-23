ماليزيا تفرض رسوما لمكافحة الإغراق على بعض منتجات الصلب

تفرض ماليزيا رسوما لمكافحة الإغراق تتراوح نسبتها بين 2.2 % إلى 37.1 % على الواردات من منتجات الصلب المدلفن المسطح غير السبائكي من الألواح المطلية أو المطلي بالألمنيوم والزنك القادمة من الصين وفيتنام وكوريا، وفقا لبيان صادر عن وزارة التجارة الدولية.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن البيان أن الإجراء سوف يظل ساريا لمدة خمس سنوات تحتسب بداية من 12 ديسمبر الجاري وحتى 11 ديسمبر 2025.يشار إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد أعلن في وقت سابق هذا الشهر أنه يتوقع أن تحقق ماليزيا انتعاشا اقتصاديا قويا في عام 2021، في ظل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 7%.وأفاد الصندوق بأنه يتعين مواصلة سياسات التيسير النقدي والمالي الملائمة حتى يتم التعافي الاقتصادي بشكل آمن.