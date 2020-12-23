ارتفاع إصابات كورونا في فرنسا لـ2.55 مليون

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 2.55 مليون حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت العاصمة باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى 61821 حالة.وتعافي من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بكورونا 191 ألفا و892 شخصا من المصابين.وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل 47 أسبوعا.