«فورمولا 1» تجري محادثات مع أمازون لبث السباقات عبر الإنترنت

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأربعاء أن سباقات فورمولا 1 للسيارات تجري محادثات مع أمازون حول صفقة لبث سباقات الجائزة الكبرى عبر الإنترنت.وأبلغ تشيس كاري الرئيس التنفيذي لفورمولا 1 فايننشال تايمز "إنه شريك محتمل مهم للغاية وفرصة لنا لتوسيع أعمالنا وتنميتها".ولم ترد أمازون بعد على طلب من رويترز للتعقيب.