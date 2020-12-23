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الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

«فورمولا 1» تجري محادثات مع أمازون لبث السباقات عبر الإنترنت

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:10 ص
فورمولا
فورمولا
وكالات
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ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأربعاء أن سباقات فورمولا 1 للسيارات تجري محادثات مع أمازون حول صفقة لبث سباقات الجائزة الكبرى عبر الإنترنت.

وأبلغ تشيس كاري الرئيس التنفيذي لفورمولا 1 فايننشال تايمز "إنه شريك محتمل مهم للغاية وفرصة لنا لتوسيع أعمالنا وتنميتها".

ولم ترد أمازون بعد على طلب من رويترز للتعقيب.

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