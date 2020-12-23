«فورمولا 1» تجري محادثات مع أمازون لبث السباقات عبر الإنترنت
الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:10 ص
وكالاتطباعة
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأربعاء أن سباقات فورمولا 1 للسيارات تجري محادثات مع أمازون حول صفقة لبث سباقات الجائزة الكبرى عبر الإنترنت.
وأبلغ تشيس كاري الرئيس التنفيذي لفورمولا 1 فايننشال تايمز "إنه شريك محتمل مهم للغاية وفرصة لنا لتوسيع أعمالنا وتنميتها".
ولم ترد أمازون بعد على طلب من رويترز للتعقيب.
وأبلغ تشيس كاري الرئيس التنفيذي لفورمولا 1 فايننشال تايمز "إنه شريك محتمل مهم للغاية وفرصة لنا لتوسيع أعمالنا وتنميتها".
ولم ترد أمازون بعد على طلب من رويترز للتعقيب.