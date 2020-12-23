10 آلاف إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا

أعلنت السلطات الصحية في أوكرانيا تسجيل 10 آلاف و136 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 989 ألفا و642 حالة.وقال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، وفقا لوكالة أنباء (يوكرين فورم) الرسمية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إن هناك 537 طفلا و422 عاملا في القطاع الطبي من بين المصابين الجدد، مشيرا إلى تسجيل 275 حالة وفاة و15 ألفا و372 حالة شفاء من الوباء.وأوضح ستيبانوف أن ألفين و979 مصابا بكورونا داخل المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وأن العاصمة (كييف) كان لها النصيب الأكبر في عدد الحالات الجديدة التي سجلتها البلاد بنحو 1381 حالة إصابة.