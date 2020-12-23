المسبار القمرى الصينى يقطع مسافة 600 متر على الجانب البعيد من القمر

أكملت مركبة التجوال القمرية الصينية «يويتو-2» أو «الأرنب اليشمي-2»، 719 يومًا من أيام الأرض، وسافرت 600.55 متر على الجانب البعيد من القمر حتى أمس الثلاثاء.وأكملت مركبتا الهبوط والتجوال التابعتان للمسبار «تشانج آه-4» عملهما للنهار القمري الـ25 وتحولتا إلى وضع السبات في الليل القمري بسبب نقص الطاقة الشمسية، وفقًا لمركز استكشاف القمر وبرنامج الفضاء التابع لمصلحة الفضاء الوطنية الصينية.