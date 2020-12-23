المسبار القمرى الصينى يقطع مسافة 600 متر على الجانب البعيد من القمر
الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:59 ص
وكالاتطباعة
أكملت مركبة التجوال القمرية الصينية «يويتو-2» أو «الأرنب اليشمي-2»، 719 يومًا من أيام الأرض، وسافرت 600.55 متر على الجانب البعيد من القمر حتى أمس الثلاثاء.
وأكملت مركبتا الهبوط والتجوال التابعتان للمسبار «تشانج آه-4» عملهما للنهار القمري الـ25 وتحولتا إلى وضع السبات في الليل القمري بسبب نقص الطاقة الشمسية، وفقًا لمركز استكشاف القمر وبرنامج الفضاء التابع لمصلحة الفضاء الوطنية الصينية.
وأكملت مركبتا الهبوط والتجوال التابعتان للمسبار «تشانج آه-4» عملهما للنهار القمري الـ25 وتحولتا إلى وضع السبات في الليل القمري بسبب نقص الطاقة الشمسية، وفقًا لمركز استكشاف القمر وبرنامج الفضاء التابع لمصلحة الفضاء الوطنية الصينية.