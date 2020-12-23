مستشار لأردوغان: أطالب باعتقال القنصل اليونانى فى أزمير

طالب أحد أكثر مستشاري تركيا شهرة للرئيس رجب طيب أردوغان وعضو المجلس الرئاسي للأمن والسياسة الخارجية "مسعود كاسين" باعتقال القنصل العام اليوناني في إزمير، وفقا لما نقلته صحيفة جريك سيتي تايمز.وعُرف مسعود كاسين بتصريحاته المنمقة على شاشات التلفزيون مثل وعده بإعدام الطيارين اليونانيين شخصيًا وتهديده بقتل الجنود الأمريكيين، ولكن هذه المرة، أظهر كاسين غضبه تجاه اليونان عندما اكتشف أن سكرتيرًا في القنصلية العامة التركية في رودس كان جاسوسًا، إلى جانب طباخ يعمل على خط عبّارات من رودس إلى كاستيلوريزو.حيث قال في بث تلفزيوني مباشر: "يمكننا أيضا اعتقال القنصل اليوناني العام في أزمير".وقالت الصحيفة إن تركيا تبحث عن اتهامات لجيرانها، بينما لا تهتم بما ترتكبه من جرائم لاسيما بعد اكتشاف شبكتها من الجواسيس العاملة في اليونان.