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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الفلبين وكوريا الجنوبية تحظران الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:52 ص
الرحلات الجوية
الرحلات الجوية
وكالات
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انضمت الفلبين وكوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إلى قائمة متزايدة من الدول التي تحظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا، وسط مخاوف عالمية بشأن تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا في البلاد.

وستحظر الفلبين جميع الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا بين ليلة عيد الميلاد وليلة رأس السنة، بما في ذلك الرحلات الجوية التي تمر في البلاد (ترانزيت)، حسبما أفاد المتحدث الرئاسي هاري روكي، مشيرا إلى أنه لا يزال مسموحا برحلات المغادرة.

وذكرت وزارة الصحة في البلاد، أن تلك الخطوات تأتي بعد اكتشاف السلالة الجديدة لفيروس كورونا وتحسبا لارتفاع عدد حالات الإصابة في موسم العطلات.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الكورية الجنوبية، أن حظرا للرحلات من وإلى بريطانيا سيدخل حيز التنفيذ حتى نهاية العام الجاري.

كما ستفرض سول حجرًا صحيًا صارمًا لمدة أسبوعين على جميع القادمين من بريطانيا، وإجراء اختبار إضافي لهم قبل خروجهم من العزل.

وفرضت عشرات الدول حظر سفر على بريطانيا؛ بسبب السلالة الجديدة.

وانضمت كل من كندا وهونج كونج والهند وباكستان والسعودية وسنغافورة، إلى جانب مجموعة من الدول الأوروبية، إلى القائمة المتزايدة للبلدان التي تقيد السفر لبريطانيا.

ويقول خبراء بريطانيون، إن السلالة الجديدة أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70%، مع تضرر لندن وجنوب شرق إنجلترا بشكل خاص.

ومع ذلك ذكرت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، أن السلالة الجديدة للفيروس يمكن السيطرة عليها.

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