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الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«هيومان رايتس» تحذر: قطر مازالت تسىء للعمال

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:50 ص
العمال المهاجرين
العمال المهاجرين
أمينة ذكى
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قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، إن السلطات القطرية تجاهلت دفع الرواتب لمئات العمال المهاجرين الذين لم يحصلوا على رواتبهم من شهور طويلة من شركتين في البلاد، على الرغم من التحذير المتكرر من هذا الوضع.

وكانت الحكومة القطرية قد أنشأت صندوق دعم وتأمين العمال في 2018 لمعالجة مزاعم الانتهاكات العمالية المستمرة ضد قطر، ومع ذلك، لم يتم استخدام الصندوق لصالح العمال المتعثرين في الشركتين.

فيما قال محمد جاويد، زميل الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "من المؤسف أن مئات العمال في شركتين على الأقل يكافحون من أجل الحصول على أجورهم غير المدفوعة على الرغم من أن الحكومة القطرية على علم بهذه الانتهاكات مرارًا وتكرارًا"، وتابع: "إن فشل الحكومة القطرية في ضمان دفع أجور العمال يبرز الفجوة المخيبة للآمال بين وعود قطر بالإصلاح والواقع".

وكانت هيومن رايتس ووتش قد أبلغت الحكومة القطرية في وقت سابق من هذا العام أن شركتين في البلاد تدفعان أجورًا منخفضة للموظفين بشكل منهجي.

وقال عمال في شركة (ITCC) إنهم "يعيشون ويعملون في ظروف بائسة".

وردًا على هذه الاتهامات، قال مكتب الاتصال الحكومي القطري: "تم وضع شركة الاتصالات المتكاملة (ITCC) على قائمة وزارة العمل للشركات المحظورة، وتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة وفرضت عقوبات صارمة على الشركة.

وبالرغم من ذلك لم يتلق العمال بعد الأجور المستحقة عليهم، والعديد منهم محرومون من بطاقات الهوية القطرية المطلوبة لتلقي الخدمات الأساسية في البلاد، كما اتصلت هيومن رايتس ووتش بكلتا الشركتين للتعليق لكن لم ترد أي منهما.

وكشف تقرير صدر في أغسطس عن منظمة هيومان رايتس ووتش عن انتشار إساءة معاملة العمال المهاجرين في العديد من المهن والصناعات في قطر، وذكر التقرير أن البلاد "لم تف بالتزامها لعام 2017 تجاه منظمة العمل الدولية".

وكجزء من التحقيق، كشفت هيومن رايتس ووتش النقاب عن نمط متكرر من الإهمال، حيث وجدت المنظمة أن السلطات المحلية والشرطة تجاهلت شكاوى واحتجاجات العمال المهاجرين.

قال أحد العمال لـ هيومن رايتس ووتش: إن "40 عاملًا على الأقل" قدموا شكاوى إلى لجنة المنازعات العمالية القطرية، لكن لم يتم استدعاؤهم بعد لجلسة استماعن ولكن بعد أن تقاعست السلطات عن معالجة شكاواهم، نظم العديد من العمال إضرابات واحتجاجات.

وقال موظف آخر: "حضرت الشرطة الاحتجاجات لمحاولة تخويفنا لإنهاء الإضرابات، ويقولون إننا إذا وضعنا صورًا أو مقاطع فيديو للاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي، فسوف نُسجن".

في وقت سابق من هذا العام، ادعت قطر أن صندوق دعم وتأمين العمال "يعمل بكامل طاقته" ووزعت أكثر من 14 مليون ريال قطري (3.85 مليون دولار) كتعويضات مالية.

لكن ما لا يقل عن 400 عامل ما زالوا ينتظرون مدفوعات من الصندوق، رغم أن القانون القطري ينص على أنه يجب إنهاء قضايا العمل "في غضون ستة أسابيع".

وقالت هيومن رايتس ووتش: "على قطر تعديل شروط الصندوق وتقديم المساعدة الإنسانية للعمال في انتظار قرار محكمة العمل. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج محكمة العمل إلى إيجاد سبل للعمال الذين لا يحملون بطاقات هوية قطرية للإبلاغ عن إساءة معاملة الأجور وغيرها من المظالم".

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