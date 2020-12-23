فى أحدث استطلاع للرأى: شعبية أردوغان والعدالة والتنمية تنخفض

في أحدث استطلاع للرأي العام في تركيا أجرته إحدى شركات الأبحاث التركية، تراجعت شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حيث أجرت الاستطلاع شركة (ماك) التركية لاستطلاعات الرأي والاستشارات، كشف عن تراجع كبير في شعبية أردوغان، حيث جاءت نسبة تأييد تحالف "الجمهور" أقل من 50%، وذلك بعد حصوله على 45.8% من أصوات المشاركين.أما حزب العدالة والتنمية فقد حصل على 37% من أصوات المشاركين بالاستطلاع،، فيما حصل الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة على 24.8%، وحزب الخير على 11.2%.ووفقا للاستطلاع فإن نسبة من يرغبون في إجراء انتخابات مبكرة بلغت 47%، وردًا على سؤال "ما هي أكبر مشكلة وأكثرها أولوية بالبلاد من وجهة نظركم"، أجاب 43% بأنه، الاقتصاد، فيما قال 17% جائحة فيروس كورونا، و10% قالوا، العدالة والمشكلات الاجتماعية.