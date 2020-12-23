بكين تحيى الذكرى السنوية الـ600 للمعبد السماوى

انطلقت فعاليات معرض حول تاريخ وثقافة المعبد السماوي، بمناسبة الذكرى السنوية الـ600 للمعبد الإمبراطوري في العاصمة الصينية بكين.ويمثل المعرض الذي أُقيم في الجناح الغربي لقاعة الصلاة للحصاد الجيد، المعروف بالمبنى الرئيسي تشينيانديان، الذي يقع في جنوبي بكين، معرضًا يُظهر أعمال الصيانة والترميم والتغيرات والحماية والتراث للموقع المذكور المدرج على قائمة التراث الثقافي العالمي لمنظمة اليونيسكو.وتُعرض صور للمعبد السماوي من كتب قديمة وصور تاريخية عن أحداث وقعت في العصر الحديث إلى جانب مجموعة متنوعة القطع الفريدة.وبُني المعبد السماوي في عام 1420، حيث كان أباطرة أسرتي مينج وتشينج الامبراطوريتين يتضرعون إلى السماء ويصلون من أجل الحصاد الوفير، وقد تحول إلى حديقة عامة في عام 1918 بعد زوال الأسرة الامبراطورية الأخيرة في الصين.ويغطي المعبد مساحة 270 هكتارا، ويعتبر واحدًا من أكبر المجمعات الهندسية التي لا تزال قائمة في العالم.