رغم فرض العقوبات.. تركيا تصعد أزمة شرق المتوسط

أصدرت الحكومة التركية، برئاسة رجب طيب أردوغان، إنذارًا ملاحيًا جديدًا «نافتكس»، في البحر المتوسط، حتى منتصف يونيو 2021، في تصعيد جديد لأزمة شرق المتوسط.وأوضح موقع «يني تشاغ» التركي، أن الـ«نافتكس» التركي يخص المنطقة التي تعمل فيها سفينة التنقيب «أوروتش رئيس»، شرق البحر المتوسط.وسبق أن طالبت تركيا بنزع السلاح من 6 جزر يونانية، وأصدرت القوات البحرية التركية 3 إنذارات ملاحية «نافتكس»، فيما ذكرت تقارير أن سفينة الأبحاث التركية «أوروتش رئيس» غادرت ميناء أنطاليا وتتجه في مسار جنوب غربي داخل المياه الإقليمية التركية.