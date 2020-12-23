طائرة بدون طيار تساعد فى البحث عن قاتل زوجته بالصين

ساعدت طائرة بدون طيار في البحث عن مشتبه به في جريمة قتل يختبئ في أحد الجبال، وإقناعه بالاستسلام للشرطة، وذلك وفقًا لما ذكرت السلطات المحلية في مقاطعة هوبي بوسط الصين يوم الثلاثاء.وقال مكتب الأمن العام لولاية أنشي ذاتية الحكم لقوميتي توجيا ومياو إن المشتبه به اختبأ في جبل ثلجي في قرية دابينج، وذلك بعد مزاعم بقتله زوجته في يوم 10 ديسمبر، ما أدى إلى عملية مطاردة شارك فيها أكثر من 200 من ضباط الشرطة والقرويين.وأطلقت الشرطة 3 طائرات بدون طيار للمساعدة في البحث، حيث اكتشفت طائرة بدون طيار في مساء يوم 11 ديسمبر المشتبه به وأبلغت الشرطة تلقائيا.وقال المكتب إنهم استخدموا أيضًا الطائرة بدون طيار لنقل الاتصالات الصوتية لضباط الشرطة وأفراد أسرة المشتبه به، وأقنعوه في النهاية بالاستسلام للشرطة في 16 ديسمبر.