اعرف بلدك.. قرية اشتهرت بفنون الطبل والمزمار فى الصعيد

تشريفة خاصة للغوازي



أشهر فناني الطبل والمزمار



كيفية صنع الالآت؟



يحب كثيرون مشاهدة فنون الطبل والمزمار، فى الأفراح والمناسبات، ضمن العادات التى تشتهر بها أفراح الكثير من المصرين، وعن معرفة تاريخ هذه الفنون، يتحدث الباحث التاريخي، أسامة عزالي، حول تراث الطبل والمزمار فى بلدة "جراجوس" فى صعيد مصر.ففي قرية جراجوس، كانت ولا زالت مشهورة بفناني الطبل والمزمار، حيث يختارها أعيان الصعيد لإحياء أفراح الزفاف أو الطهور، وتكمل التشريفة بإحياء بنات مازن أشهر غوازي الصعيد للحفل، ويصف أسامة غزالي أنه "بين نخيل عالي ودكك وأضواء خافتة في المحيط تقام ليالي الطبل والغوازي ويسبقها صباحا مرماح الخيل".تجمعت فتيات مازن من عدة بلاد وأماكن، فمن سوريا والأقصر ودندرة وباريس، تركوا بصمة مهمة في تاريخ هذا الفن بمصر، وكان من بين أشهر فناني المزمار والطبل، الفنانين محمد حراجي وحساني وعبدالله، الذين قدموا فن الطبل البلدي والمرماز.توارث هؤلاء الفنانين هذه المهنة منذ أكثر من سبعين عامًا من أجدادهم، وأسسوا فرقة "مزامير بلدي" مؤسسها الأول الريس محمد حراجى، الذي عود أفراد فرقته على صنع الآلات التي يستخدمونها بأنفسهم، ومنها المزمار والطبلة البلدي، وكانت تصنع الالآت من خشب المشمش والجلد والقماش و"القشاط"، وتجولوا بفنونهم عبر دول عدة لأوروبا والخليج وأمريكا وآسيا.