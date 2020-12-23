رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الازدحام فى الغرف.. شكاوى نزلاء سجون تركيا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:13 ص
سجون تركيا
سجون تركيا
هدير سند
طباعة
أكدت جمعية لحقوق الإنسان في تركيا أن نزلاء سجون تركية يعانون من قيود فرضتها سلطات السجون بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، وذلك خلال مقابلات مع الجمعية، اشتكوا من الازدحام في الغرف، أثناء فترة الوباء، وفقًا لموقع "العربية".

وأصدر فرع جمعية حقوق الإنسان، في ولاية أضنة (جنوب تركيا)، تقريرًا حول انتهاكات الحقوق في السجون في منطقة البحر الأبيض المتوسط التركية، وبحسب التقرير كان أكبر عدد من الشكاوى حول القيود الوبائية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري.

ونقل التقرير شهادة أحد السجناء «بينما كان كل ثلاثة أشخاص يقيمون في غرفة قبل الوباء، يبقى الشخص الآن مع ثلاثة آخرين، نظرًا لأن بعض المدانين يضطرون إلى البقاء بمفردهم بسبب الحجر الصحي، يتم استخدام قلة الغرف كذريعة، لذلك يجب على أحدنا أن ينام على الأرض بسبب ذلك، الأرضية خرسانية ورطبة ومتعفنة والظروف ليست صحية».

وأضاف السجين في شهادته إلى الجمعية «نادرًا ما يتم تزويدنا بأقنعة، يقولون لا يمكننا إعطاؤكم أقنعة مختلفة في كل مرة تغادرون فيها الجناح، اغسلوا الأقنعة التي تستخدم لمرة واحدة، وارتدوها مرة أخرى، نحن مضطرون لغسلها واستخدامها مرة أخرى في حالة الحاجة».

ولفت السجين إلى أنهم «يقدمون أحيانًا الصابون السائل كمواد تنظيف، لكن بصرف النظر عن ذلك، نشتري جميع مواد التنظيف داخل السجن بوسائلنا الخاصة».

ودعا فرع جمعية حقوق الإنسان في أضنة، مؤسسات الدولة ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية إلى اتخاذ إجراءات لحل المشاكل في السجون، وشددت على أن السجون يجب أن تكون مفتوحة للتفتيش الإداري المنتظم ومراقبة المنظمات المدنية المستقلة.

موضوعات متعلقة

الزمالك يعلن إصابة لاعبين وإدارى وعضو بالجهاز الطبى بكورونا

«الصحة» تناقش مستجدات بروتوكولات علاج كورونا.. ومؤتمر لإعلان آلية توزيع اللقاح

مدرب «ليفربول» يكشف موقف صلاح من الرحيل عن الفريق

مواعيد القيد وسفر الفرق أبرزها.. 9 قرارات جديدة لاتحاد الكرة

الصور

image description

«تعليم دمياط» يتفقد مدرسة الإيمان الإسلامية (صور)

image description

إنشاء 7 محطات مياه جديدة بمليارى جنيه فى أسيوط فى 2020

image description

جامعة أسيوط تفوز بـ4 مراكز متقدمة في مسابقة مركز الفنون بالإسكندرية

image description

«محور ديروط الحر» أبرز إنجازات قطاع الطريق بأسيوط في 2020

image description

افتتاح 34 مدرسة جديدة في أسيوط في 2020 بتكلفة 284 مليون جنيه

الأكثر قراءة

لميس الحديدي تفجر مفاجأة بشأن أعداد إصابات كورونا

الزمالك يعلن إصابة لاعبين وإدارى وعضو بالجهاز الطبى بكورونا

التفاصيل الكاملة عن قتل سيدة ثرية في الطالبية

تنبأوا بوفاتهم قبل أيام.. مصرع 3 طلاب من كفر الشيخ فى حادث مرورى (صور)

إنفوجراف

image description

كيف تعيش حياتك على طريقة محيي إسماعيل؟ (إنفوجراف)

image description

الفرق بين لقاحى «سبوتنيك» و«فايزر» (إنفوجراف)

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط هارب من تنفيذ 611 حكمًا و5 ملايين جنيه غرامة

منوعات

بكين تحيى الذكرى السنوية الـ600 للمعبد السماوى

طائرة بدون طيار تساعد فى البحث عن قاتل زوجته بالصين

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 23-12-2020

رغم الإغلاق.. فرنسا تسمح بدخول سائقى الشاحنات من بريطانيا

أيام زمان

لماذا رفضت أم كلثوم كأس الخمر فى منزل أحمد شوقى؟

أبرزهم نجاح الموجى.. فنانون رفضوا العمل مع عادل إمام

شهادة نجيب محفوظ فى سناء جميل: «محدش يقدر يكمل بعدها»

صلاح ذو الفقار وزهرة العلا.. الشائعة التى تحولت إلى حقيقة

مقالات الرأي
أحمد قرمد
هل يجب استمرار محمد حفظى رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى هو وفريقه؟
ماجد حبته
صفقات «دى مايو» فى الدوحة!
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. الأب المُحب
ثروت الخرباوي
مخططات «الإرهابية» ضد الأقباط
المزيد

الثقافة

منع كتاب «عبادة الأحجار عند الساميين» للمفكر فراس السواح

مشعلو الحرائق فى مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

فنون الخط العربى وجمالياته فى مكتبة مصر الجديدة

الإنسان الآله.. نظرة لما ستصنعه العلوم الحديثة فى حياتنا