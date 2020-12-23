ترامب يهدد برفض مشروع قانون لمواجهة تداعيات كورونا

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدم التوقيع على مشروع قانون بقيمة 892 مليار دولار للإغاثة من فيروس كورونا يتضمن أموالا تشتد حاجة الأمريكيين إليها، ودعا إلى ضرورة تعديله لزيادة مبلغ التحفيز.ويجري تمويل عمليات الحكومة الأمريكية على أساس مؤقت حتى 28 ديسمبر في انتظار 1.4 تريليون دولار من الإنفاق الاتحادي للسنة المالية 2021 وهي جزء أيضا من مشروع القانون.ومن شأن تهديد الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته عرقلة جهود الحزبين في الكونجرس لتقديم المساعدة لمن انقلبت حياتهم رأسا على عقب بسبب الجائحة.وقال ترامب في مقطع مصور على تويتر "مشروع القانون الذي يخططون الآن لإرساله إلى مكتبي مختلف كثيرا عما كان متوقعا.. إنه حقا وصمة عار".وأقر كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ التشريع بأغلبية ساحقة يوم الاثنين.وقال ترامب إنه يريد من الكونجرس زيادة مبلغ التحفيز إلى 2000 دولار للأفراد أو 4000 دولار للأزواج، بدلا من 600 دولار للأفراد في مشروع القانون الحالي.وأضاف "كما أطلب من الكونجرس أن يتخلص فورا من عناصر الهدر غير الضرورية في هذا التشريع، وأن يرسل لي مشروع قانون مناسبا، وإلا ستضطر الإدارة التالية إلى تقديم حزمة إغاثة من كوفيد".