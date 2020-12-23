رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يهدد برفض مشروع قانون لمواجهة تداعيات كورونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:14 ص
ترامب
ترامب
وكالات
طباعة
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدم التوقيع على مشروع قانون بقيمة 892 مليار دولار للإغاثة من فيروس كورونا يتضمن أموالا تشتد حاجة الأمريكيين إليها، ودعا إلى ضرورة تعديله لزيادة مبلغ التحفيز.

ويجري تمويل عمليات الحكومة الأمريكية على أساس مؤقت حتى 28 ديسمبر في انتظار 1.4 تريليون دولار من الإنفاق الاتحادي للسنة المالية 2021 وهي جزء أيضا من مشروع القانون.

ومن شأن تهديد الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته عرقلة جهود الحزبين في الكونجرس لتقديم المساعدة لمن انقلبت حياتهم رأسا على عقب بسبب الجائحة.

وقال ترامب في مقطع مصور على تويتر "مشروع القانون الذي يخططون الآن لإرساله إلى مكتبي مختلف كثيرا عما كان متوقعا.. إنه حقا وصمة عار".

وأقر كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ التشريع بأغلبية ساحقة يوم الاثنين.

وقال ترامب إنه يريد من الكونجرس زيادة مبلغ التحفيز إلى 2000 دولار للأفراد أو 4000 دولار للأزواج، بدلا من 600 دولار للأفراد في مشروع القانون الحالي.

وأضاف "كما أطلب من الكونجرس أن يتخلص فورا من عناصر الهدر غير الضرورية في هذا التشريع، وأن يرسل لي مشروع قانون مناسبا، وإلا ستضطر الإدارة التالية إلى تقديم حزمة إغاثة من كوفيد".

موضوعات متعلقة

مواعيد القيد وسفر الفرق أبرزها.. 9 قرارات جديدة لاتحاد الكرة

حتى تتضح الرؤية.. الهجرة تناشد المصريين تأجيل السفر

التفاصيل الكاملة عن قتل سيدة ثرية في الطالبية

مدرب «ليفربول» يكشف موقف صلاح من الرحيل عن الفريق

الصور

image description

«تعليم دمياط» يتفقد مدرسة الإيمان الإسلامية (صور)

image description

إنشاء 7 محطات مياه جديدة بمليارى جنيه فى أسيوط فى 2020

image description

جامعة أسيوط تفوز بـ4 مراكز متقدمة في مسابقة مركز الفنون بالإسكندرية

image description

«محور ديروط الحر» أبرز إنجازات قطاع الطريق بأسيوط في 2020

image description

افتتاح 34 مدرسة جديدة في أسيوط في 2020 بتكلفة 284 مليون جنيه

الأكثر قراءة

لميس الحديدي تفجر مفاجأة بشأن أعداد إصابات كورونا

الزمالك يعلن إصابة لاعبين وإدارى وعضو بالجهاز الطبى بكورونا

التفاصيل الكاملة عن قتل سيدة ثرية في الطالبية

تنبأوا بوفاتهم قبل أيام.. مصرع 3 طلاب من كفر الشيخ فى حادث مرورى (صور)

إنفوجراف

image description

كيف تعيش حياتك على طريقة محيي إسماعيل؟ (إنفوجراف)

image description

الفرق بين لقاحى «سبوتنيك» و«فايزر» (إنفوجراف)

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط هارب من تنفيذ 611 حكمًا و5 ملايين جنيه غرامة

منوعات

بكين تحيى الذكرى السنوية الـ600 للمعبد السماوى

طائرة بدون طيار تساعد فى البحث عن قاتل زوجته بالصين

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 23-12-2020

رغم الإغلاق.. فرنسا تسمح بدخول سائقى الشاحنات من بريطانيا

أيام زمان

لماذا رفضت أم كلثوم كأس الخمر فى منزل أحمد شوقى؟

أبرزهم نجاح الموجى.. فنانون رفضوا العمل مع عادل إمام

شهادة نجيب محفوظ فى سناء جميل: «محدش يقدر يكمل بعدها»

صلاح ذو الفقار وزهرة العلا.. الشائعة التى تحولت إلى حقيقة

مقالات الرأي
أحمد قرمد
هل يجب استمرار محمد حفظى رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى هو وفريقه؟
ماجد حبته
صفقات «دى مايو» فى الدوحة!
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. الأب المُحب
ثروت الخرباوي
مخططات «الإرهابية» ضد الأقباط
المزيد

الثقافة

منع كتاب «عبادة الأحجار عند الساميين» للمفكر فراس السواح

مشعلو الحرائق فى مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

فنون الخط العربى وجمالياته فى مكتبة مصر الجديدة

الإنسان الآله.. نظرة لما ستصنعه العلوم الحديثة فى حياتنا