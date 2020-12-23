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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف السودانى يزور شيخ الأزهر اليوم بمقر المشيخة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:15 ص
نصر الدين مفرح
نصر الدين مفرح
أميرة العناني
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يلتقى نصر الدين مفرح، وزيرالشؤون الدينية والأوقاف السوداني، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بمقر مشيخة الأزهر الشريف، على رأس وفد رفيع المستوى من علماء وأئمة دولة السودان الشقيقة.

وزار أمس الثلاثاء، وزيرا الأوقاف المصري والسوداني، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ونظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشقيقة، والدكتور عبد الرحيم علي محمد رئيس مجمع الفقه الإسلامي بالسودان، ومحمد إلياس محمد السفير السوداني بالقاهرة، قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية وسائر قيادات الكنيسة المصرية بأعياد الميلاد.

وأكدو جميعا على أهمية العمل معا على ترسيخ أسس العيش المشترك والتحول بهذه الثقافة من ثقافة النخبة إلى ثقافة مجتمع فدولة فصالح الإنسانية جمعاء.

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