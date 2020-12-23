الصين تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، إن البر الرئيسي الصيني سجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، وهو نفس عدد الإصابات في اليوم السابق.وقالت اللجنة، في بيان، إن 14 من الحالات الجديدة لقادمين من الخارج، وإن حالة واحدة كانت في إقليم لياونينج.وذكرت اللجنة، أنها رصدت 14 إصابة خالية من الأعراض، هبوطًا من 17 إصابة مماثلة في اليوم السابق، ولا تعتبر الصين مثل هذه الإصابات مؤكدة.ويصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ«كوفيد-19» في الصين إلى 86882، بينما يظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.