ترامب يرفض خطة الكونجرس للإنعاش الاقتصادى

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، حزمة التحفيز الاقتصادي البالغة نحو 900 مليار دولار التي اعتمدها الكونجرس، واصفا إياها بـ"العار"، ودعا خصوصا إلى زيادة مبلغ الشيكات المخصصة للعائلات.وقال ترامب عبر تويتر، "أدعو الكونجرس إلى تعديل مشروع القانون هذا، وزيادة مبلغ 600 دولار القليل بشكل يبعث على السخرية إلى 2000 أو 4000 دولار لاي زوجين. كما أدعو الكونجرس إلى التخلص من العناصر غير الضرورية والمُكلِفة في مشروع القانون هذا".