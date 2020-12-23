مشعلو الحرائق فى مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

يحتضن مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في السابعة من مساء اليوم الأربعاء٬ العرض المسرحي "مشعلو الحرائق" مشروع تخرج الدفعة السادسة لاستديو الممثل٬ عن مسرحية "بيدرمان ومشعلوالحرائق" لكاتب السويسري ماكس فريش. العرض من إعداد وإخراج الفنان محمد مرسي.تدور فكرة العرض المسرحي "مشعلو الحرائق" حول الحقيقة والأنانية٬ وتعالج الكثير من المشاكل المجتمعية من منظور أخلاقي وسياسي، وتسلط الضوء على التقدم الفكري والتقني والعلمي والصناعي والتجاري، وكيف أن كل ذلك يتيح وسائل جديدة لحلول المشكلات، إلا أنه في المقابل يعاني إنسان المجتمع المعاصر من انحطاط أخلاقي وفكري، يجسده المؤلف في هذه المسرحية، فنرى الإنسان على أنانيته وضيق فكره يستغل أخاه الإنسان، تحت مسميات كثيرة. وكذلك المسرحية تناقش الأبعاد الاجتماعية والقيم الإنسانية التي تتحلى بها المجتمعات المعاصرة، وتحاول تقديم الكثير من الحلول لها.