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الثقافة

منع كتاب «عبادة الأحجار عند الساميين» للمفكر فراس السواح

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:05 ص
فراس السواح
فراس السواح
نضال ممدوح
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أعلن الشاعر الناشر سامي تكوين٬ مدير دار التكوين للنشر٬ منع كتاب المفكر والباحث السوري الكبير فراس السواح «عبادة الأحجار عند الساميين وأصل الحجر الأسود»، والصادر مؤخرا عن دار التكوين٬ مشيرا في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك» إلى أن الكتاب قد صودر على الحدود حتى قبل أن يدخل العراق.

وبحسب «السواح» في مقدمته للكتاب: فإنه يتألف من ثلاثة أقسام، الأول يحمل عنوان الكتاب «عبادة الأحجار» ويقع في نحو مئة صفحة، عملت فيه على استقصاء رمزية حجر الكعبة الأسود، ودواعي تقديسه قبل الإسلام وبعده.

ويضيف: وبما أن الحجر المقدس ليس ظاهرة منعزلة في تاريخ الدين، فقد تتبعت أصوله في ثقافة الشرق القديم، لاسيما ثقافة الساميين التي تنتمي إليها ثقافة الجزيرة العربية، ثم تتبعت هذه الظاهرة صعودًا في الزمن نحو البدايات الأولى للدين في العصر الحجري.

وتابع: ويحتوي القسم الثاني «إسرائيليات»، على دراستين طويلتين كتبتهما باللغة الإنجليزية؛ الأولى بعنوان «أورشليم العصور القديمة بين التوراة والتاريخ»، وقد نُشِرَتْ في كتاب من تحرير الباحث الأمريكي توماس. لـ. تومبسون عام 2003، والثانية بعنوان «البقية التائبة ونشوء الديانة اليهودية»، وقد نُشِرَتْ في كتاب من تحرير الباحث البريطاني كيث وايتلام عام 2013، وشارك في مواد هذين الكتابين مؤرخون وآثاريون من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

واستكمل: القسم الثالث «متفرقات»، يحتوي على عدد من الدراسات نُشرت في الصحافة الورقية أو الإلكترونية، أو ألقيت كمحاضرات داخل سورية وخارجها، أو قُدمت إلى ندوات دولية كأوراق عمل. وقد ارتأيت نشرها لتعميم الفائدة بدل إبقائها حبيسة في أرشيفي.

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