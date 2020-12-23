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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

فنون الخط العربى وجمالياته فى مكتبة مصر الجديدة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:52 ص
مكتبة مصر الجديدة
مكتبة مصر الجديدة
نضال ممدوح
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تنطلق في الرابعة والنصف مساء بعد غد الجمعة٬ فعاليات دورة تدريبية حول الخط العربي وجمالياته وفنونه٬ والتي تنظمها مكتبة مصر الجديدة العامة بهليوبوليس.

تعتمد ورشة عمل على تعليم أساسيات الخط العربي، وكيفية استخدامه في عمل أشكال فنيّة مميّزة، بداية من شكل الكتابة في حد ذاته، وحتى دمج الكلمات مع رسوم وأشكال متنوّعة.. أي أن هدف الورشة الأساسي هو الدمج بين فنيّ الخط العربي والرسم معًا.

كما تهدف الورشة إلى إعطاء نُبذة عن تاريخ الكتابة وتطوّرها، والتعريف بالخط العربي وأنواع الخطوط المختلفة مع عرض نماذج لها، وكيفية استخدام قلم الخط العربي في الكتابة، وأسس اختراع خط حر خاص بالخطاط.

التركيز على تعلّم نوع خط معين وهو الخط الديواني، الذي يتّـسم بالجمال والمرونة، وإمكانية تطويعه وتشكيله في أشكال فنية عديدة.

وتقام الورشة مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين المتدربين، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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