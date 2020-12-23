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الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انحراف قطار محمل بالنفط فى واشنطن (فيديو)

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:50 ص
حريق بقطار محمل
حريق بقطار محمل بالنفط
وكالات
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اندلع حريق بقطار محمل بالنفط الخام بعد خروجه عن مساره في مقاطعة واتكوم بواشنطن الأمريكية، بينما أصدرت السلطات أوامر بإجلاء السكان بمحيط نصف ميل من موقع الحادث.

وقالت هيئة السكك الحديدية BNSF في بيان على تويتر إن القطار انحرف عن مساره في ساعة متأخرة من الثلاثاء وخرجت خمس عربات عن السكة.

وأشارت إلى اندلاع حريق في عربات القطار الأخيرة وأن أطقم الاستجابة للطوارئ تعمل على تقييم الوضع.


وتم الإعلان عن الإخلاء على الإنترنت من قبل مسؤول العلاقات العامة في ولاية واشنطن، الذي حث جميع "السكان والزوار" على مغادرة المنطقة المجاورة للقطار المشتعل حيث تشمل منطقة الإخلاء مدرسة ابتدائية وكنيسة والعديد من الشركات.

ولم يتم بعد تحديد سبب الحادث ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن.

ووقع الحادث في بلدة كستر الصغيرة التي يقل عدد سكانها عن 400 نسمة وتقع على بعد أميال فقط من الحدود بين الولايات المتحدة وكندا.
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