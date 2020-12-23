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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

وصول بوارج البحرية الأمريكية الصومال تمهيدا لسحب القوات

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:49 ص
البوارج الحربية
البوارج الحربية
وكالات
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، نشر مجموعة من البوارج الحربية قبالة سواحل الصومال، لدعم انسحاب حوالي 700 جندي من هذا البلد الأفريقي.

ووصلت السفينة الهجومية البرمائية "يو إس إس ماكين آيلاند" والسفن المرافقة لها قبالة القرن الأفريقي، الإثنين، بعد 16 يومًا من أمر أصدره الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات الموجودة في الصومال منذ سنوات لتنفيذ عمليات ضد حركة الشباب المتشددة.

وقالت القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، في بيان، إن المجموعة البحرية ستساعد في نقل الأفراد العسكريين والمدنيين الأمريكيين من الصومال "إلى مواقع عمليات أخرى في شرق أفريقيا، مع الحفاظ على الضغط على المتشددين ودعم القوات الشريكة".

فيما قال قائد العمليات الخاصة الأمريكية في أفريقيا الميجور جنرال داغفين أندرسون، إن وصول المجموعة "يظهر عزمنا على دعم شركائنا وحماية قواتنا خلال هذا الانتقال".

وستتم إعادة نشر معظم الأفراد الذين يغادرون الصومال والبالغ عددهم 700 فرد، في كينيا أو جيبوتي، حيث سيتمكنون من مواصلة الضغط على حركة الشباب.

ومنذ سنوات عدة، استخدمت القوات الأمريكية، بالتعاون مع القوات الحكومية الصومالية، طائرات مسيّرة لشن هجمات على الحركة المتطرفة.

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