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الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ناشد اتحاد الكيانات المصرية فى اوروبا جميع المصريين بالخارج للتسجيل مع القنصلية المصرية فى البلد التى يعيشون فيها ضمن مبادرة " سجل نفسك مع قنصلية بلدك" والتي أطلقها الاتحاد

«سجل نفسك مع قنصلية بلدك».. مبادرة جديدة لدعم المصريين بالخارج

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:11 ص
مصطفي رجب رئيس أتحاد
مصطفي رجب رئيس أتحاد الكيانات
وفاء علي
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ناشد اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا جميع المصريين بالخارج للتسجيل مع القنصلية المصرية فى البلد التى يعيشون فيها، ضمن مبادرة "سجل نفسك مع قنصلية بلدك"، والتي أطلقها الاتحاد مؤخرًا في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها العديد من الدول بالخارج للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19.

وأوضح الاتحاد، في بيان له، أن التسجيل يشتمل على أغلب المعلومات حول المواطن، والتي تتضمن الاسم، التليفون، الإيميل، أقرب الأقرباء، والعنوان.

وذلك يأتي فى ظل هذه الأحداث التى نعيشها وما شهدناه من صعوبة فى توصيل المعلومات إلى المواطنين، خاصة مع عودة أزمة العالقين في العديد من الدول.

وأوضح أن هذا التسجيل يستهدف معرفة الطائرات التي تغادر متجهة إلى مصر، مشيرا إلى أنه فى الآونة الأخيرة أصبحت تصلنا استسفارات من عائلات فى مصر عن ذويهم الذين انقطعت بهم وسائل الاتصال، ويبذل أعضاء الاتحاد مجهودًا رهيبًا للوصول إليهم، وعلى الجانب الآخر صارت عندنا حالات وفاة لا توجد معلومات عنهم ولا عن أهلهم فى مصر.

وناشد الاتحاد جميع المصريين فى الخارج بالتعامل مع هذه المبادرة بجدية وحرص شديد، حيث لا يعلم أحد ما يخبأه له القدر وتشجيع جميع الأصدقاء والمعارف على التسجيل.

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