الإنسان الآله.. نظرة لما ستصنعه العلوم الحديثة فى حياتنا

صدرت حديثًا عن دار ألكا للنشر٬ النسخة العربية لكتاب "الإنسان الآله من الهومو سابيانس إلى الهومو ديوس.. تاريخ مختصر للمستقبل" من تأليف المفكر الفرنسي ليوفال نوح هراري٬ وترجمه عن الفرنسية مباشرة وقدم له الروائي العراقي علي بدر.وعن الكتاب يقول بدر في مقدمته للكتاب: الواقع لم أكن مهتما في أي يوم في حياتي بالمستقبل وكل ما كتبته هو عن الماضي، وكنت مستغربا من بحث الناس عن كتبه وقراءته، فكلما تصادف شخصا بالغرب إلا وذكر هراري وكتبه، أما مصطلحات الهومو سابيانس أو الهومو ديوس فقد شاعت بين العامة والمثقفين على حد سواء.وفي يوم كنت في مكتبة فناك الفرنسية باحثا عن كتبي المفضلة في الفلسفة والتاريخ والرواية والنقد الأدبي (البحث في الماضي) ظهر أمامي كتابه الجديد الانسان الاله، وعلى طول الدفع على الكاشير الناس تحمل نسخة أو نسختين من كتابه. فتناولت نسخة وبدأت أقرأ ومن دون أعرف استغرقتني القراءة وحين تعبت جلست على الأرض وأنا أقاوم فكرة شرائه، مرت ساعة كاملة وأنا لا أستطيع تركه أخيرا لم أجد بدا فاشتريته، وما أن أنتهيت من قراءته خلال يومين فقط (أكثر من 500 صفحة) حتى ترجمته للعربية.الكتاب مهم جدا، هو نظرة لما ستصنعه العلوم الحديثة الكمبيوتر والإنترنت وتكنولوجيا النانو في حياتنا، تنتهي المجاعة، تنتهي الحروب، ينتهي الوباء، خلال خمسين عاما لن تكون الأرض كما نحن الآن. سينتهي هذا الإنسان السابيانس الإنسان العاقل ويأتي الإنسان الإله، ستنتهي الدولة القومية، ستنتهي الحكومات، ستنتهي العملة، سيكون الدفع بالإنترنت، السيارات ستسير من دون سائق، كذلك القطارات والطائرات، أنت في تليفونك ستقوم بأشياء غير مسبوقة، أنه عالم من السعادة الفائقة.الإنسان سينتهي من الماضي ويعمل على رفاهية نفسه فقط. هذه ليست تصورات خيالية إنما أبحاث تقوم بها شركات كبرى مثل جوجل وسوفت وورد وشركة أبل، والبحوث الأهم هي نهاية الموت، إن هذه الشركات تقوم على أبحاث تجديد الأنسجة، سيكون إلى جوارنا الكثير من الناس الخالدين، على العموم الكتاب مكتوب بطريقة مشوقة فيه بحث ورؤى عميقة في الفلسفة والتاريخ وفيه رؤى عميقة أيضا عن المستقبل.