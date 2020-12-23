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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أحمد خطاب بضيافة «كل يوم شاعر».. الليلة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:16 ص
أحمد خطاب
أحمد خطاب
نضال ممدوح
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يحل الشاعر الشاب أحمد خطاب٬ في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ بضيافة برنامج «إقرأ معانا»، والذي يبث «أون لاين» عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع «يوتيوب»، والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة «كل يوم شاعر»، حيث من المقرر أن يقرأ «خطاب» قصيدة شعرية تحت عنوان: «الوحيد».

أحمد خطاب، شاعر مصري، له دواوين: «عنقود حياة، سمفونيات، وكانت وحدها الجمهور٬ ألبوم صوتي شعر ومغنى».

ومن أحدث دواوينه الشعرية «سيرة بني آدم» نقرأ: «إيَّاك تقول فى البدء كان.. إيِّاك تقول كان فيه زمان..إيِّاك تقول كان ياما كان.. مش بداية والسلام.. كل بدء وله حكايته..والحكاية فى الرواية..والرواية مش سليمة..كله بيألف روايته.

والتدوال: راوي جوه رواية تانية..والظروف: بتشكل القصة ف صالحها.. والشخوص: أبطال عرايس ماريونيت.. والمُحَرِّك: ده البطل جوه الكالوس.

لما تبدأ تحكي حاجة.. استعيذ فى البدء ديمًا أولًا شر النفوس.. ثم قول القصة وانت على الحياد.. مش هتقنع حد باللى فى غير دماغه.

إعرض الفكرة وسيبها سيبها تكبر.. سيبها تصغر.. سيبها تحيا أو تموت.. كون رسول للكلمة يمكن.. تحيي واحد بعد موت».

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