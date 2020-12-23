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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مسعود عمشوش يرصد لمحات من حياة الرحالة البريطانية «فاريا ستارك»

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:06 ص
فاريا ستارك
فاريا ستارك
نضال ممدوح
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عن دار عناوين Books صدر في القاهرة٬ كتاب «اليمن في كتابات فريا ستارك.. من الاستكشافات إلى الاستخبارات» للباحث والأكاديمي اليمني الدكتور مسعود عمشوش.

ويستعرض الكتاب الذي جاء في 198 من القطع الكبير، لمحات من حياة الرحالة البريطانية الشهيرة «فريا ستارك» والمجالات التي حظيت باهتمامها خلال رحلتيها الأولى والثانية إلى اليمن (في عامي 1934-1935، وعامي 1937-1938)، وتلك المهام التي أنجزتها في رحلتها الثالثة (في عامي 1939-1940)، ويتبيَّن أنَّ هناك تغيرًا كبيرًا قد طرأ على طبيعة اهتماماتها.

ويشير المؤلف إلى أن ستارك في الرحلتين الأولى والثانية كان هدفها الاستكشاف ومواصلة ما قامت به في إيران، خلال الأعوام الثلاثة السابقة، التي قضتها في البحث عن خرائب (لامياسر)، وبعض (قلاع الحشاشين) الأخرى في إقليم لوريستان.

ومن المعلوم أن فريا ستارك قد جاءت إلى عدن وحضرموت في عام 1934 لكي تستكشف مدينة شبوة القديمة، عاصمة مملكة حضرموت، وتكون أوَّل أوروبي يصل إليها. وفي عام 1937 جاءت للتنقيب عن الآثار، وتحديد مسار (طريق البخور)، التي كانت تسلكه القوافل في العصور القديمة لنقل البضائع من مينا قنا إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط.

يذكر أن الدكتور مسعود سعيد عمشوش، أستاذ الأدب العام والمقارن، كلية الآداب بجامعة عدن٬ ومدير مركز عبد الله فاضل للترجمة والدراسات الإنجليزية بجامعة عدن.

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