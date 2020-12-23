حفل توقيع رواية ستى تفاحة للكاتبة صفاء عبدالمنعم.. اليوم

تعقد بمكتبة أولاد علام بالدقي في السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء٬ حفل توقيع ومناقشة أحدث إبداعات الكاتبة صفاء عبد المنعم٬ رواية "ستي تفاحة" والصادرة حديثا عن دار بدائل للنشر.تتناول الرواية بعض التغيرات التاريخية فى مصر فى القرن العشرين. بداية من ثورة 1919 وهزيمة 67 ثم حرب أكتوبر 73. وتعتبر هذه الفترة التاريخية هامة في حياتها، وتتذكر حياة وهي فى طريقها إلى البيت، مذ كانت طفلة صغيرة وتأتي إلى زيارتهم ستها تفاحة التي تعيش فى مدينة الإسكندرية، وكيفية تغير الحياة في البيت ترحيبا بهذه الجدة العزيزة.ويحكى كل منهم حكاية عن حياته الماضية، وخاصة أثناء الحرب العالمية الثانية، والخروج من القرية إلى المدينة للبحث عن العمل، وكان لوالدها صديقا من النوبة هاجر هو وأمه أثناء بناء السد العالى فى الستينيات وتهجير أهالى النوبة، فيأتى حمرة وأمه إلى القاهرة.