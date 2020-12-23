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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمد العسيري

الثقافة

«ترويقة فى بيروت» فيلم بدون أية خطوط حمراء

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:38 ص
ترويقة فى بيروت
ترويقة فى بيروت
نضال ممدوح
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يقيم مركز الثقافة السينمائية بالقاهرة٬ التابع للمركز القومى للسينما٬ في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ عرضًا للفيلم اللبناني "ترويقة فى بيروت" من إخراج فرح الهاشم٬ وتبلغ مدة عرضه 70 دقيقة.

وحصل الفيلم على تنويه من مهرجان الإسكندرية في مسابقة نور الشريف للأفلام الطويلة الروائية عام 2015، وتم ترشيحه كفيلم العام في المهرجان اللبناني في سيدني ــ أستراليا 2015، وعرض في أكثر من 30 مدينة عربية وغربية حول العالم، كما تم تكريمه من قبل وزارة الثقافة كأفضل فيلم وحصل على منحة للتطوير من قبل الوزارة نفسها عام 2015.

"ترويقة في بيروت" من بطولة: بديع أبو شقرا٬ نتاشا شوفاني٬ زينة مكي٬ عبد الرحيم العوجي٬ محمود حجيج.

وعن الفيلم تقول مخرجته فرح الهاشم: "الترويقة" أو وجبة الفطور في فيلمي هي دلالة على الوقت، فكلّ نهار جديد في هذه المدينة يحمل أحداثًا ومستجدّات تختلف عمّا سبقها، كلّ ترويقة في بيروت تحمل معها أحداثًا جديدة تفرحنا أو تحزننا.

ما يميّز هذا الفيلم عن غيره من الأفلام التي تحدّثت عن بيروت٬ أنه فيلم بدون أية خطوط حمراء، كذلك فهو يخلو من أي حديث سياسي أو حديث عن الحرب.

ويقام العرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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