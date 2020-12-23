أكاديمى يستنكر تجاهل اللغة العربية فى عناوين صفحات مواقع التواصل

استنكر الدكتور حمدي طه عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام، تخلي كثير من العرب عن هويتهم ولغتهم الرسمية واستبدالها بلغات أجنبية ولهجات محلية، مؤكدًا أن اللغة العربية تمثل لغة ما يزيد عن ٤٥٠ مليون شخص من الناحية القومية، وأكثر من مليار ونصف من الناحية الدينية، وقد تعهد الله بحفظها من الضياع والانقراض فهي لغة كتابه الكريم، وجعلها لغة أهل الجنة.وأضاف طه أن من العيب أن نتخلى عنها وندعي حبنا لها، بينما نكتب أسماءنا في مواقع التواصل الاجتماعي بلغات أجنبية، دون حتى وجود العربية بجوارها، مشيرًا إلى أن الإنجليز، والألمان، والفرنسيين، اعتزوا بلغاتهم وفتحوا المدارس والجامعات في الوطن العربي والإسلامي لنشرها، وإسرائيل تطالب العالم بالاعتراف بأنها دولة عبرية، بينما اقتصرنا نحن على إقامة الندوات والمؤتمرات على استحياء للاحتفال بلغتنا الثرية بمشتقاتها ومفرداتها.واقترح طه - عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك- إعادة فتح الكتاتيب لتعليم اللغة العربية منذ الصغر بشكل صحيح، وأن يعتز العرب بلغتهم ويسهموا في نشرها بالخارج من خلال المراكز، والمدارس، والجامعات، مؤكدًا أن اللغة هي التعبير عن الشخصية والوطنية والشرف.