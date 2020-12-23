المصرية اللبنانية تطرح رواية «الرجل الذى باع رأسه»

صدرت حديثا عن الدار المصرية اللبنانية٬ رواية "الرجل الذي باع رأسه" للكاتب الراحل الدكتور يوسف عز الدين عيسي٬ والذي كان قد أختير كأفضل شخصية أدبية في مصر لعامي 1998 و1999، وذلك في إطار إعادة نشر وطباعة الأعمال الأدبية الكلاسيكية.وبحسب الناشر: في عام 1987 منح جائزة الدولة التقديرية في الأدب وهي أعلى وأرفع جائزة في مصر وذلك لأنه حسب حيثيات اللجنة "أسس مدرسة جديدة في الكتابة الأدبية تأثر بها الكثير من الأدباء".وجاءت هذه الجائزة لتكسر القاعدة في مصر فهو أول أديب مصري (والوحيد) الذي ُمنح جائزة الدولة التقديرية في الأدب وهو يعيش خارج العاصمة.وكانت المصرية اللبنانية قد سبق وأعادت نشر عدد كبير من أعماله الروائية منها: غرفة الانتظار٬ الواجهة٬ عواصف٬ العسل المر٬ والرجل الذي باع رأسه.ومن أجواءها نقرأ:قال الرجل الغريب مؤكِّدًا: نعم. هنا في غرفتك شيءٌ ثمينٌ، غالي الثّمن!قال رمزي في سخريةٍ: وما هو هذا الشيءُ يا تُرَى؟– فَنَظر إليه الرجل الغريب نظرةً طويلةً ثم قال:– رأسُكَ! هلْ تقْبل أن تبيع لي رأسَكَ؟!فضحكَ رَمْزِي في مرارةٍ وقد خاب ظنُّه بعد أنْ لاح لهُ بريقٌ من الأمل وقال: أبيعُ لك رأسي؟ كان من الممكن أن تنتظر دقيقةً واحدةً بعد أن أشنق نفسي، وتأخذ جثتي بأكملها بلا ثمنٍ.