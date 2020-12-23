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الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المتمردون يسيطرون على مدينة بجنوب إفريقيا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:16 ص
متمردون
متمردون
وكالات
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أكد مسؤولون حكوميون في جمهورية إفريقيا الوسطى أن المتمردين استولوا على مدينة بامباري جنوب البلاد.

ويأتي تطور الأحداث الأخير في الوقت الذي أعلنت فيه الجماعات المتمردة الثلاث الرئيسية العاملة في البلاد أنها توحد قواها ضد الحكومة قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في 27 ديسمبر.

وقال رئيس البلدية أبيل ماتشيباتا: "مدينة بامباري تحت سيطرة الجماعات المسلحة.. ولا توجد مظاهر عنف ضد السكان".

من جهته، أكد مسؤول حكومي كبير أن "المتمردين استولوا على 4 أكبر مدينة في البلاد من حيث عدد السكان، والتي تبعد بمسافة 380 كيلومترا شمال شرقي العاصمة بانغي".

واتهمت الحكومة السبت الماضي الرئيس السابق فرانسوا بوزيزيه بالتحضير لمحاولة انقلاب.

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