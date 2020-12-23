18 ولاية تسجل صفر إصابات جديدة بكورونا فى الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أمس الثلاثاء، أن 18 ولاية لم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.وحسب آخر إحصائيات الوزارة، فإن 37 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، في حين سجلت 11 ولاية أكثر من 10.وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 410 حالات جديدة، أي بنسبة 0.9 حالة لكل 100 ألف نسمة، خلال 24 ساعة.تجدر الإشارة إلى أن الجزائر سجلت اليوم 410 إصابات جديدة و23 وفاة، فيما تماثل 376 مصابًا للشفاء، فيما يخضع 49 مصابًا للعناية المركزة.