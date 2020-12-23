«كسارة البندق» تواصل عروضها على المسرح الكبير

تواصل دار الأوبرا المصرية، في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء٬ احتفالاتها بأعياد الكريسماس والعام الميلادى الجديد٬ حيث تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة، بمصاحبة أوركسـترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، رائعة المؤلف الروسى العالمي تشايكوفسكى باليه كسارة البندق من إخراج الراحل الدكتور عبد المنعم كامل وإعادة الاخراج لـ أرمينيا كامل المدير الفنى للفرقة وذلك على المسرح الكبير.ارتبط باليه كسارة البندق بأعياد الميلاد والعام الجديد بسبب أجواءه الساحرة وأحداثه الشيقة، إلى جانب تصوير قدرة الحب على تحويل مصائر الأشخاص والتأثير على مجرى الأحداث فى الحياة بشكل عام.ويعتمد على استخدام عناصر إبهار فنية متنوعة بالإضافة إلى بعض الخدع البصرية التى تم توظيفها لتتناسب وقصة الباليه.يدور العرض حول أحلام الفتاة الصغيرة الجميلة "كلارا" في ليلة عيد الميلاد بعد تلقيها عروس كسارة البندق من صديق عائلتها العراب وصانع الألعاب دروسليمر كهدية للعام الجديد وإعجابها باللعبة التى تحطمت على يد أخيها "فريتز" دون قصد فتحزن وتخلد إلى النوم لترى اللعبة عادت لحالتها الأصلية ثم تتحول إلى امير وسيم وتدور مجموعة من الحكايات الحالمة بين كلارا وأميرها وألعاب عيد الميلاد.