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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بكين: إنتاج النفط سيصل لـ 3.87 مليون برميل فى 2020

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:12 ص
برميل النفط
برميل النفط
وكالات
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نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، عن مدير إدارة الطاقة الوطنية قوله "إن إنتاج الصين من النفط الخام سيصل إلى 194 مليون طن، بما يعادل 3.87 مليون برميل في 2020.

ويعني ذلك ارتفاع الإنتاج للعام الثاني على التوالي، وزيادته 1.6 بالمئة من 191.01 مليون طن أنتجتها الصين في 2019، ليصبح أعلى إنتاج سنوي منذ 2016، وفقا لبيانات المكتب الوطني للإحصاءات.

وتأتي الزيادة عقب قفزة في الإنتاج من حقلي تشانغقينغ وتاريم البريين ومن خليج بوهاي، حسبما ذكرته تشانغ جيان خوا مديرة إدارة الطاقة الصينية.

والصين أكبر مستهلك للطاقة في العالم، وكانت سادس أكبر منتج للنفط في 2019، بحسب وكالة الطاقة الدولية.

في غضون ذلك، نقلت الوكالة الرسمية عن تشانغ قوله خلال مؤتمر "إن الصين بصدد إنتاج أكثر من 186 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي هذا العام"، بزيادة لا تقل عن 7.1 بالمئة مقارنة مع 2019.

وصرح تشانغ بأن الصين ستتوسع في تخزين الغاز الطبيعي تحت الأرض العام القادم، وذلك عن طريق تشييد مجمعات تخزين في الشمال والشمال الشرقي والشمال الغربي والجنوب الغربي.

وتتزامن تلك التصريحات مع بواعث قلق حيال الطلب على الوقود خلال أشهر الشتاء.

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