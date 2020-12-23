بعد اغتيال «زاده».. طهران: العدو لا يطيق الإنجازات المتحققة

أكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد أمير حاتمي، أن جريمة اغتيال العالم الإيراني البارز محسن فخري زاده، نفذت باستخدام بغيض للتكنولوجيا.وقال في تصريح على هامش اجتماع المجلس الأعلى للثورة الثقافية: «إن إيران قادرة على صد التقنيات المختلفة التي يلجأ إليها العدو لغرض الاغتيال، لكن مع الأخذ بالنظر أن العدو هو من يحدد مكان وزمان تنفيذ الجريمة، إذن ستتاح له المزيد من الخيارات التي يستطيع استخدامها لمرة واحدة فقط».وأضاف: «الهدف الرئيسي من إنشاء التقنيات هو تحسين حياة الإنسان، لكن هذا الاغتيال شكل استخدامًا بغيضًا للتكنولوجيا».وتابع: «العدو لا يطيق الإنجازات المتحققة في بعض المجالات والتي تضمن الاستقلال العلمي والدفاعي للبلاد، وعليه يلجأ إلى اغتيال علمائنا».وشدد على أنه عقب كل جريمة اغتيال تطال العلماء الإيرانيين، سيزداد شبابنا عزيمة وشوقًا للمضي على نهجهم.