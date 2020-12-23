دبي تتسلم أول شحنة من لقاح فايزر- بيونتك

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي مساء الثلاثاء، أن الإمارة تسلمت أول شحنة من لقاح "فايزر- بيونتك" المضاد لفيروس كورونا المستجد.وأوضح أنه تم نقل الشحنة من بروكسل إلى دبي جوا برحلة للإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات.وتم تخزين الشحنة في منشآت "الإمارات سكاي فارما" المخصصة لتخزين اللقاح.وكانت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي أعلنت عن انطلاق حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد "كوفيد – 19" بلقاح "فايزر" في دبي اعتبارا من يوم الأربعاء.وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن التسجيل الطارئ للقاح ضد فيروس "كوفيد -19" الخاص بشركة "فايزر- بيونتيك" وهو ثاني لقاح يتم تسجيله واعتماده في الدولة.وجاء هذا القرار بناء على الطلب الذي تقدمت به شركة "فايزر" للموافقة على التسجيل الطارئ للقاح، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية من استيراد اللقاح، بعد استيفاء معايير الأمان والفعالية المعتمدة أثناء الشحن، حيث أظهرت نتائج التقييم أن اللقاح آمن وفعال، واجتاز مراحل الاختبار بفاعلية حسب التقارير الصادرة عن هيئة الدواء والغذاء الأمريكية FDA.