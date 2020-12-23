أشرف صبحى يستقبل بعثة الجودو أبطال أفريقيا

استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية المهندس هشام حطب، في مطار القاهرة الدولي، بعثة منتخب الجودو بطل البطولة الـ 41 للجودو، التي أقيمت في مدغشقر مؤخرا.وجرى تكريم بعثة منتخب الجودو - في حضور مجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة المهندس مطيع فخر الدين - بالورود بعد تحقيق لقب بطولة أفريقيا برصيد تسع ميداليات بواقع خمس ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين وميداليتين برونزيتين.وأكد "حطب" أن منتخب الجودو شرف الرياضة المصرية وتغلب على العديد من الصعاب، كما أن تحقيق لقب البطولة الأفريقية دليل على الاستعداد الجيد وتنفيذ خطط الاستعداد التي تم وضعها خلال الفترة الماضية، مضيفًا: "مازلنا ننتظر المزيد والمزيد من منتخب الجودو وكل المنتخبات وخاصة في الحدث الأكبر دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021".